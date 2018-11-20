Військового госпіталізували через вибух на полігоні

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Вівторок, 20 листопада 2018, 17:26

Через вибух на полігоні в Рівненській області госпіталізували 19-річного військовослужбовця.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба поліції Рівненщини.

За даними правоохоронців, 20 листопада близько 14 години оперативний черговий військової служби, що на території Рівненського загальновійськового полігону повідомив до поліції, що внаслідок вибуху невідомого боєприпасу травмувався 19-річний солдат.

За попередньою інформацією, під час навчань колона військової техніки зупинилася оглянути транспорт. У цей час поблизу однієї з машин вибухнув поки невстановлений предмет.

Унаслідок вибуху осколкові поранення передпліччя отримав 19-річний солдат, якого госпіталізували до військового шпиталю.

На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу ГУНП.

Українська правда
Теми: Рівненська область армія поліція
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