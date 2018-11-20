Из-за взрыва на полигоне госпитализирован военный

Из-за взрыва на полигоне в Ровенской области госпитализирован 19-летний военнослужащий.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба полиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, 20 ноября около 14 часов оперативный дежурный военной службы на территории Ровенского общевойскового полигона сообщил в полицию, что в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмировался 19-летний солдат.

По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин взорвался пока неустановленный предмет.

В результате взрыва осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат, которого госпитализировали в военный госпиталь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела ГУНП.