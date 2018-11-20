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США ввели санкції проти РФ за сприяння постачанню нафти Сирії

Вівторок, 20 листопада 2018, 18:01

США запровадили санкції проти Росії за сприяння у постачанні нафти з Ірану для уряду Сирії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

До санкційного списку внесли три російські організації: "Мир бизнес банк", компанії Global Vision Group і "Промсирьеимпорт".

Також санкції наклали на шістьох фізичних осіб, зокрема першого заступника гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрєя Догаєва.

Вашингтон має намір припинити програми надання фінансової та іншої допомоги відновленню тих районів Сирії, в яких присутні війська Ірану і РФ.

Як відомо, 5 листопада набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які були скасовані у рамках ядерної угоди 2015 року.

Європейська правда

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Теми: СШАсанкціїРосіяСирія
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