США ввели санкції проти РФ за сприяння постачанню нафти Сирії

США запровадили санкції проти Росії за сприяння у постачанні нафти з Ірану для уряду Сирії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

До санкційного списку внесли три російські організації: "Мир бизнес банк", компанії Global Vision Group і "Промсирьеимпорт".

Також санкції наклали на шістьох фізичних осіб, зокрема першого заступника гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрєя Догаєва.

Вашингтон має намір припинити програми надання фінансової та іншої допомоги відновленню тих районів Сирії, в яких присутні війська Ірану і РФ.

Як відомо, 5 листопада набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які були скасовані у рамках ядерної угоди 2015 року.

Європейська правда