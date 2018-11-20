США ввели санкції проти РФ за сприяння постачанню нафти Сирії
Вівторок, 20 листопада 2018, 18:01
США запровадили санкції проти Росії за сприяння у постачанні нафти з Ірану для уряду Сирії.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.
До санкційного списку внесли три російські організації: "Мир бизнес банк", компанії Global Vision Group і "Промсирьеимпорт".
Також санкції наклали на шістьох фізичних осіб, зокрема першого заступника гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрєя Догаєва.
Вашингтон має намір припинити програми надання фінансової та іншої допомоги відновленню тих районів Сирії, в яких присутні війська Ірану і РФ.
Як відомо, 5 листопада набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які були скасовані у рамках ядерної угоди 2015 року.