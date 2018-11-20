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США ввели санкции против РФ за содействие поставкам нефти Сирии

Вторник, 20 ноября 2018, 18:01

США ввели санкции против России за содействие в поставках нефти из Ирана для правительства Сирии.

Об этом сообщается на сайте  Министерства финансов США.

В санкционный спискок внесли три российские организации: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт".

Также санкции наложили на шестерых физических лиц, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева.

Вашингтон намерен прекратить программы предоставления финансовой и другой помощи восстановлению тех районов Сирии, в которых присутствуют войска Ирана и РФ.

Как известно, 5 ноября вступили в силу восстановлены санкции США против Ирана, которые были отменены в рамках ядерной сделки 2015 года.

Европейская правда

Темы: СШАсанкцииРосcияСирия
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