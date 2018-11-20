У жовтні на Донбасі загинули 5 мирних жителів — ООН

Управління верховного комісара ООН з прав людини у жовтні зафіксувало 5 убитих і 13 поранених серед цивільного населення у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це йдеться у звіті організації, повідомляє "Громадське".

"У жовтні управлінням Верховного комісара ООН з прав людини було зафіксовано 18 жертв конфлікту серед цивільного населення (5 убитих і 13 поранених). У цілому, інциденти, пов'язані з мінами і ВПВ (вибухонебезпечні пережитки війни - ред), призвели до 61% жертв", — йдеться у звіті.

У серпні Організація Об'єднаних Націй закликала вжити заходів для захисту цивільного населення на Донбасі.