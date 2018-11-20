Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В октябре на Донбассе погибли 5 мирных жителей - ООН

Вторник, 20 ноября 2018, 22:39

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в октябре зафиксировало 5 убитых и 13 раненых среди гражданского населения в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится в отчете организации, сообщает "Громадське".

"В октябре управлением Верховного комиссара ООН по правам человека было зафиксировано 18 жертв конфликта среди гражданского населения (5 убитых и 13 раненых). В целом, инциденты, связанные с минами и ВПВ (взрывоопасные пережитки войны - ред), привели к 61% жертв", - говорится в отчете.

В августе Организация Объединенных Наций призвала принять меры для защиты гражданского населения в Донбассе.

Темы: ООНбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ООН
Bloomberg: Зеленский может приехать в Нью-Йорк и представить "формулу мира" в ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Последние новости
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
Все новости...
Реклама: