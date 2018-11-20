В октябре на Донбассе погибли 5 мирных жителей - ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в октябре зафиксировало 5 убитых и 13 раненых среди гражданского населения в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится в отчете организации, сообщает "Громадське".

"В октябре управлением Верховного комиссара ООН по правам человека было зафиксировано 18 жертв конфликта среди гражданского населения (5 убитых и 13 раненых). В целом, инциденты, связанные с минами и ВПВ (взрывоопасные пережитки войны - ред), привели к 61% жертв", - говорится в отчете.

В августе Организация Объединенных Наций призвала принять меры для защиты гражданского населения в Донбассе.