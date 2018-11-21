Україна закликала реформувати Радбез ООН

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Середа, 21 листопада 2018, 02:47

Радник Постійного представництва України при ООН Едуард Фесько підкреслив, що Рада Безпеки ООН має бути по-справжньому реформована, оскільки у нинішніх умовах не може гарантувати мир та безпеку в сучасних конфліктах.

Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН у вівторок, передає "Укрінформ".

"Очевидно для всіх, що Рада Безпеки в її нинішньому вигляді погано підходить для ефективного розв'язання проблем ХХІ століття. 

Поки ООН відкладає реформу Радбезу, гинуть люди просто через те, що нинішня Рада безсила допомогти їм", - наголосив Фресько.

За його словами, досвід членства України в Радбезі ООН у 2016-2017 роках "тільки зміцнив нашу переконаність, що без справжньої реформи Рада буде приречена втратити свої актуальність та позиції" у більш широкому міжнародному контексті.

"Перед початком нового раунду консультацій у форматі міжурядових переговорів Україна вкотре заявляє про свою відкритість для обговорення всіх прогресивних варіантів та нових підходів реформи РБ ООН, спрямованих на раціоналізацію та результат", - зазначив дипломат.

Фресько наголосив, що Україна акцентує увагу на 2 аспектах - представництво у Східноєвропейській регіональній групі та необхідність перегляду ролі вето в роботі Радбезу.

"Коли постійний член Радбезу є учасником конфлікту, стосовно якого РБ має намір прийняти рішення, право вето стає прямою перешкодою та завадою для того, щоб Рада виконала свою головну місію задля підтримання міжнародного миру та безпеки", - заявив радник представництва України при ООН.

Теми: ООН Україна
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