Украина призвала реформировать Совбез ООН

Советник Постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен быть по-настоящему реформирован, поскольку в нынешних условиях не может гарантировать мир и безопасность в современных конфликтах.

Об этом он заявил во время выступления на заседанни Генассамблеи ООН во вторник, передает "Укринформ".

"Очевидно для всех, что Совет Безопасности в его нынешнем виде плохо подходит для эффективного решения проблем XXI века.

Пока ООН откладывает реформу Совбеза, гибнут люди просто потому, что нынешний Совет бессилен помочь им", - подчеркнул Фресько.

По его словам, опыт членства Украины в Совбезе ООН в 2016-2017 годах "только укрепил нашу уверенность, что без настоящей реформы Совет будет обречен потерять свои актуальность и позиции" в более широком международном контексте.

"Перед началом нового раунда консультаций в формате межправительственных переговоров Украина в очередной раз заявляет о своей открытости для обсуждения всех прогрессивных вариантов и новых подходов реформы СБ ООН, направленных на рационализацию и результат", - отметил дипломат.

Фресько подчеркнул, что Украина акцентирует внимание на 2 аспектах - представительство в Восточноевропейской региональной группе и необходимость пересмотра роли вето в работе Совбеза.

"Когда постоянный член Совбеза является участником конфликта, в отношении которого СБ намерен принять решение, право вето становится прямой помехой и препятствием для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию для поддержания международного мира и безопасности", - заявил советник представительства Украины при ООН.