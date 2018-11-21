МОЗ: Захворюваність на кір зростає

Захворюваність на кір продовжує зростати - за останній тиждень захворіли 1 855 людей. МОЗ закликає терміново вакцинуватися, щоб захиститись від вірусу.

Про це 20 листопада повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"За останній тиждень захворіли 1 855 людей - 548 дорослих і 1 307 дітей (на 10% більше ніж минулого тижня). Єдиний спосіб зупинити спалах кору - вакцинація", - підкреслили у відомстві.

У МОЗ заявляють, що в усіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації.

"Станом на 16 листопада 2018 року в Україні наявні 562 тисячі доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Усі вакцини якісні і ефективні, вони доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)", - йдеться у повідомленні.

З початку року на кір захворіло 39 952 людини (15 151 дорослий і 24 801 дітей), від ускладнень кору померло 15 (4 дорослих і 11 дітей).

Як повідомлялось, за 9 місяців 2018 року порівняно з цим же періодом минулого року показники захворюваності на кір зросли у 17 разів.