Минздрав: Заболеваемость корью растет

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Среда, 21 ноября 2018, 06:39

Заболеваемость корью продолжает расти - за последнюю неделю заболели 1 855 человек. Минздрав призывает срочно вакцинироваться, чтобы защититься от вируса.

Об этом 20 ноября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"За последнюю неделю заболели 1 855 человек - 548 взрослых и 1307 детей (на 10% больше, чем на прошлой неделе). Единственный способ остановить вспышку кори - вакцинация", - подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве заявляют, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

"По состоянию на 16 ноября 2018года, в Украине есть 562 000 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Все вакцины качественные и эффективные, они доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)", - говорится в сообщении.

С начала года корью заболело 39 952 человека (15 151 взрослый и 24 801 детей), от осложнений кори умерло 15 (4 взрослых и 11 детей).

Как сообщалось, за 9 месяцев 2018 года по сравнению с этим же периодом прошлого года показатели заболеваемости корью выросли в 17 раз.

Темы: Минздрав здоровье
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