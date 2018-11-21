НАБУ розслідує можливі зловживання голови "Ощадбанку"

Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем і привласнення майна головою "Ощадбанку" Андрієм Пишним та його підлеглими.

Про це йдеться у відповідних ухвалах суду від 17 та 25 жовтня.

"У провадженні НАБУ знаходиться кримінальне провадження № 52018000000000877 від 13 вересня 2018 року за фактом вчинення головою ПАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_4 (Пишний – ред.) та іншими підлеглими йому службовими особами банку кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) ККУ у вигляді привласнення майна ОСОБА_2, яке перебувало у віданні службових осіб банку", - йдеться в матеріалах суду.

Відзначається, що мова йде про розтрату майна, на яке накладено арешт на суму 34 мільйони 960 тисяч гривень.