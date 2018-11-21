Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ розслідує можливі зловживання голови "Ощадбанку"

Середа, 21 листопада 2018, 07:45

Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем і привласнення майна головою "Ощадбанку" Андрієм Пишним та його підлеглими.

Про це йдеться у відповідних ухвалах суду від 17 та 25 жовтня.

"У провадженні НАБУ знаходиться кримінальне провадження № 52018000000000877 від 13 вересня 2018 року за фактом вчинення головою ПАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_4 (Пишний – ред.)  та іншими підлеглими йому службовими особами банку кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) ККУ у вигляді привласнення майна ОСОБА_2, яке перебувало у віданні службових осіб банку", - йдеться в матеріалах суду.

Відзначається, що мова йде про розтрату майна, на яке накладено арешт на суму 34 мільйони 960 тисяч гривень.

  

Українська правда
Теми: НАБУбанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: