НАБУ расследует возможные злоупотребления главы "Ощадбанка"

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Среда, 21 ноября 2018, 08:45

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и присвоения имущества председателем "Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными.

Об этом говорится в соответствующих постановлениях суда от 17 и 25 октября.

"В производстве НАБУ находится уголовное производство № 52018000000000877 от 13 сентября 2018 года по факту совершения председателем ОАО "Ощадбанк" ЛИЦО_4 (Пышный – ред.) и другими подчиненными ему должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) УК в виде присвоения имущества ЛИЦА_2, находящегося в ведении должностных лиц банка", - говорится в материалах суда.

Отмечается, что речь идет о растрате имущества, на которое наложен арест на сумму 34 миллиона 960 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: НАБУ банки
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