У передмісті Риму поліція захопила 8 вілл мафії, їх знесуть бульдозерами

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Середа, 21 листопада 2018, 09:11

Римська міліція захопила вісім вілл, незаконно побудованих мафіозним кланом Касамоніка у південно-східному передмісті столиці, і їх збираються знести бульдозерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

В операції брали участь близько 600 поліцейських, на місці були присутні мер Риму Вірджинія Раггі і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Відео, розміщене на Facebook-сторінці мера, показує, як поліція пробивається до однієї з вілл. Всередині можна побачити інтер'єр,з золотими статуетками тварин і фресками на стелі. Повідомляється, що під час обшуку були знайдені наркотики.

Клан Касамоніка етнічне ромське коріння, і в червні деякі його члени критикували план Сальвіні щодо проведення перепису ромського населення Італії.

Раггі зазначила, що вілли, які знаходяться в районі Квадраро, порушували будівельні та ландшафтні закони Риму, а деякі "об'єднали цілі ділянки історичного Акведуку Феліче".

"Сьогодні історичний день для міста Рим і для римлян. Ми припиняємо роки незаконності і надсилаємо сильну заяву клану Касамоніки", - сказала вона.

Раггі є членом популістського "Руху 5 зірок", який керує Італією в коаліції з правою партією "Ліга", до якої належить Сальвіні.

Теми: Італія нерухомість
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