Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У передмісті Риму поліція захопила 8 вілл мафії, їх знесуть бульдозерами

Середа, 21 листопада 2018, 08:11

Римська міліція захопила вісім вілл, незаконно побудованих мафіозним кланом Касамоніка у південно-східному передмісті столиці, і їх збираються знести бульдозерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

В операції брали участь близько 600 поліцейських, на місці були присутні мер Риму Вірджинія Раггі і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Відео, розміщене на Facebook-сторінці мера, показує, як поліція пробивається до однієї з вілл. Всередині можна побачити інтер'єр,з золотими статуетками тварин і фресками на стелі. Повідомляється, що під час обшуку були знайдені наркотики.

Клан Касамоніка має етнічне ромське коріння, і в червні деякі його члени критикували план Сальвіні щодо проведення перепису ромського населення Італії.

Раггі зазначила, що вілли, які розташовані в районі Квадраро, порушували будівельні та ландшафтні закони Риму, а деякі "об'єднали цілі ділянки історичного Акведуку Феліче".

"Сьогодні історичний день для міста Рим і для римлян. Ми припиняємо роки незаконності і надсилаємо сильну заяву клану Касамоніки", - сказала вона.

Раггі є членом популістського "Руху 5 зірок", який керує Італією в коаліції з правою партією "Ліга", до якої належить Сальвіні.

Теми: Італіянерухомість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Італія
Італійський суд вирішив, що домагання "менше 10 секунд" не є домаганнями
Італія планує закупити танки Leopard 2 для посилення своєї армії
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: