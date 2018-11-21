В пригороде Рима полиция захватила 8 вилл мафии, их снесут бульдозерами

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Среда, 21 ноября 2018, 09:11

Римская полиция захватила восемь вилл, незаконно построенных мафиозным кланом Касамоника в юго-восточном пригороде столицы, и их собираются снести бульдозерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В операции принимали участие около 600 полицейских, на месте присутствовали мэр Рима Вирджиния Рагги и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Видео, размещенное на Facebook-странице мэра, показывает, как полиция пробивается в одну из вилл. Внутри можно увидеть интерьер с золотыми статуэтками животных и фресками на потолке. Сообщается, что во время обыска были найдены наркотики.

Клан Касамоника имеет этнические цыганское корни, и в июне некоторые его члены критиковали план Сальвини о проведении переписи ромского населения Италии.

Рагги отметила, что виллы, которые находятся в районе Квадраро, нарушали строительные и ландшафтные законы Рима, а некоторые "объединили целые участки исторического Акведука Феличе".

"Сегодня исторический день для города Рима и для римлян. Мы прекращаем годы незаконности и посылаем сильное заявление клану Касамоники", - сказала она.

Рагги является членом популистского "Движения 5 звезд", которое руководит Италией в коалиции с правой партией "Лига", к которой принадлежит Сальвини.

Темы: Италия недвижимость
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