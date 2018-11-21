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Частина захопленого Донбасу залишилася без зв'язку Vodafone

Середа, 21 листопада 2018, 09:29

У тимчасово окупованому Луганську вранці 21 листопада пропав мобільний зв'язок оператора Vodafone Ukraine.

Про це повідомили Liga.net джерела.

"Зв'язку немає з 08:00, не змогла додзвонитися до Луганська батькам", – зазначила мешканка Сєвєродонецька.

За її словами, офіційна причина поки невідома.

В Антрациті також відзначаються проблеми з прийомом сигналу цього мобільного оператора.

Співрозмовник на правах анонімності розповів, що у вівторок не було мобільного зв'язку Vodafone Ukraine у Донецьку.

"Був цей цирк, Пушилін нібито вступав на "посаду", думаю, що через це спеціально глушили", – уточнив він.

Раніше в Луганську й Донецьку вже зникав мобільний зв'язок Vodafone Ukraine.

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