Часть захваченного Донбасса осталась без связи Vodafone

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Среда, 21 ноября 2018, 10:29

Во временно оккупированном Луганске утром 21 ноября пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine. 

Об этом сообщили Liga.net источники.

"Связи нет с 08:00, не смогла дозвониться в Луганск родителям", – отметила жительница Северодонецка.

По ее словам, официальная причина пока неизвестна.

В Антраците также отмечаются проблемы с приемом сигнала этого мобильного оператора.

Собеседник на правах анонимности рассказал, что во вторник не было мобильной связи Vodafone Ukraine в Донецке.

"Был этот цирк, Пушилин якобы вступал в "должность", думаю, что поэтому специально глушили", – уточнил он.

Ранее в Луганске и Донецке уже пропадала мобильная связь Vodafone Ukraine. 

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