Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Часть захваченного Донбасса осталась без связи Vodafone

Среда, 21 ноября 2018, 09:29

Во временно оккупированном Луганске утром 21 ноября пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine. 

Об этом сообщили Liga.net источники.

"Связи нет с 08:00, не смогла дозвониться в Луганск родителям", – отметила жительница Северодонецка.

По ее словам, официальная причина пока неизвестна.

В Антраците также отмечаются проблемы с приемом сигнала этого мобильного оператора.

Собеседник на правах анонимности рассказал, что во вторник не было мобильной связи Vodafone Ukraine в Донецке.

"Был этот цирк, Пушилин якобы вступал в "должность", думаю, что поэтому специально глушили", – уточнил он.

Ранее в Луганске и Донецке уже пропадала мобильная связь Vodafone Ukraine. 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Последние новости
13:32
У Путина отреагировали на версию о том, что его соратник стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
Все новости...
Реклама: