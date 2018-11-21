Часть захваченного Донбасса осталась без связи Vodafone
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Среда, 21 ноября 2018, 10:29
Во временно оккупированном Луганске утром 21 ноября пропала мобильная связь оператора Vodafone Ukraine.
Об этом сообщили Liga.net источники.
"Связи нет с 08:00, не смогла дозвониться в Луганск родителям", – отметила жительница Северодонецка.
По ее словам, официальная причина пока неизвестна.
В Антраците также отмечаются проблемы с приемом сигнала этого мобильного оператора.
Собеседник на правах анонимности рассказал, что во вторник не было мобильной связи Vodafone Ukraine в Донецке.
"Был этот цирк, Пушилин якобы вступал в "должность", думаю, что поэтому специально глушили", – уточнил он.
Ранее в Луганске и Донецке уже пропадала мобильная связь Vodafone Ukraine.