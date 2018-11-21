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Оглушити і засліпити: У РФ закупили лазерні випромінювачі для розгону мітингів

Середа, 21 листопада 2018, 10:34

Росгвардія закупила два автомобіля, оснащених системою комплексної нелетальної дії, що включає в себе лазерні випромінювачі.

Держконтракт був укладений ще в травні, і зараз увагу на нього звернули "Відкриті медіа", повідомляє "Meduza".

Зазначається, що така установка може використовуватися для розгонів мітингів за допомогою оглушення і засліплення порушників.

За даними видання, випромінювачі будуть встановлені на два мікроавтобуси "Газель".

Повідомляється, що вартість контракту складає 65,2 мільйона рублів, він повинен бути виконаний до кінця листопада. Контракт виграла компанія "АСБ Плюс" (вона була єдиним учасником конкурсу).

Теми: Росіямітинги
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