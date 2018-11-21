Оглушить и ослепить: В РФ закупили лазерные излучатели для разгона митингов

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Среда, 21 ноября 2018, 11:34

Росгвардия закупила два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия, включающей в себя лазерные излучатели.

Госконтракт был заключен еще в мае, и сейчас внимание на него обратили "Открытые медиа", сообщает "Meduza".

Отмечается, что такая установка может использоваться для разгонов митингов с помощью оглушения и ослепления нарушителей.

По данным издания, излучатели будут установлены на два микроавтобуса "Газель".

Сообщается, что стоимость контракта составляет 65,2 миллиона рублей, он должен быть исполнен к концу ноября. Контракт выиграла компания "АСБ Плюс" (она была единственным участником конкурса).

Темы: Росcия митинги
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