Українців попереджають про поїздки до Франції через "паливні протести"

У зв’язку з протестами "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне у Франції МЗС радить українцям виявляти пильність під час подорожі автошляхами Франції та виконувати вказівки і рекомендації місцевої влади.

Про це йдеться у рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України.

У МЗС зазначають, що українцям слід бути готовими до перевірки документів та особистого контролю представниками правоохоронних органів. Тому необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу.

Крім того, варто відстежувати інформацію щодо заходів безпеки в місцях перебування, не брати участь у несанкціонованих акціях протесту і триматися подалі агресивно налаштованих учасників протестів.

У МЗС нагадують, що законодавством Франції передбачені певні правила організації та проведення масових зібрань, надання дозволу правоохоронним органам на здійснення адміністративних обшуків, перевірок транспортних засобів, затримання підозрілих осіб, а також значні штрафи за участь у несанкціонованих акціях протесту, блокуванні руху транспортних засобів, непокору представникам влади.

За чотири дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо у Франції двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Попри протести президент Франції Еммануель Макрон наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", відучуючи французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

Податки на дизельне пальне зросли на 7 євроцентів, і уряд планує їх ще збільшити в найближчі роки. Податок на бензин збільшили на 4 євроценти.

Європейська правда