Украинцев предупреждают о поездках во Францию ​​из-за "топливных протестов"

В связи с протестами "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции МИД советует украинцам проявлять бдительность во время путешествия по автодорогам Франции и выполнять указания и рекомендации местных властей.

Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины.

В МИД отмечают, что украинцам следует быть готовыми к проверке документов и личному контролю со стороны правоохранительных органов. Поэтому необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, стоит отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания, не участвовать в несанкционированных акциях и держаться подальше от агрессивно настроенных участников протестов.

В МИД напоминают, что законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний, предоставление разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств, задержание подозрительных лиц, а также значительные штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста, блокировании движения транспортных средств, неповиновение представителям власти.

За четыре дня масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции два человека погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести.

Несмотря на протесты, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает легким".

Акциз на дизельное топливо вырос на 7 евроцентов, и правительство планирует еще повысить его в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.

Европейская правда