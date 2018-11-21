Аномальний холод в Україні: країну накриває північний антициклон

У найближчі дві доби, 22 і 23 листопада, суху і прохолодну погоду в Україні буде визначати гребінь північного антициклону, в більшості областей температура впаде нижче кліматичної норми для цього періоду.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У четвер і в п'ятницю в Україні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер переважно північний, 3-8 м/с.

22 листопада температура вночі 3-8 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла; на Закарпатті вночі 0-5 ° тепла, вдень 3-8 ° тепла; в Криму вночі від 4 ° морозу до 1 тепла, вдень 0-4 тепла.

У Києві - без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 5 ° морозу, вдень 1-3 ° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 22 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 13,2 градусів тепла у 1926 році, найнижча - вночі на позначці 15,7 градусів морозу в 1921 році.

23 листопада температура повітря вночі 3-9 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 3 ° тепла; на Закарпатті вночі близько 0 °, вдень 4-9 ° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6 ° морозу, вдень близько 0 °.