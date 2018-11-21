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Аномальный холод в Украине: страну накрывает северный антициклон

Среда, 21 ноября 2018, 11:18
Аномальный холод в Украине: страну накрывает северный антициклон

В ближайшие двое суток, 22 и 23 ноября, сухую и прохладную погоду в Украине будет определять гребень северного антициклона, в большинстве областей температура упадет ниже климатической нормы для этого периода.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В четверг и в пятницу в Украине без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер преимущественно северный, 3-8 м/с.

22 ноября температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Крыму ночью от 4° мороза до 1 тепла, днем 0-4 тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью около 5° мороза, днем 1-3° мороза.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,2 градусов тепла в 1926 году, самая низкая - ночью на отметке 15,7 градусов мороза в 1921 году.

23 ноября температура воздуха ночью 3-9° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

 

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Темы: погода
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