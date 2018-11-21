Літак розчавив громадянина Вірменії в московському аеропорту

На злітно-посадковій смузі в московському аеропорту "Шереметьєво" літак збив на смерть 25-річного громадянин Вірменії Алберта Епремяна.

Про це ТАСС повідомили в середу в посольстві Вірменії в Москві.

"Ми можемо підтвердити інформацію про загибель громадянина Вірменії Епремяна Алберта, 1993 року народження. Він загинув у результаті інциденту на злітно-посадковій смузі аеропорту Шереметьєво", – сказали в дипломатичному відомстві.

"Особу цієї людини встановлено за наданим громадянину свідоцтвом на повернення в Республіку Вірменія", – уточнили там.

Посольство Вірменії перебуває в контакті зі Слідчим комітетом РФ та іншими російськими відомствами, які встановлюють обставини події.

20 листопада близько 20.10 Boeing, що виконував рейс Москва – Афіни, при виїзді на зліт зіткнувся з 25-річним чоловіком, який опинився на льотному полі. Чоловік помер.

За попередніми даними, під час зльоту літака Боїнг 737 "Шереметьєво-Афіни" одна зі стійок шасі смертельно травмували молодого чоловіка.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

Джерело ТАСС зазначило, що Епремян, депортований з Іспанії, слідував до Вірменії транзитом через Москву. На борту літака він влаштував бійку, в результаті чого при посадці в Шереметьєво його затримали співробітники транспортної поліції.

"Вони зняли дебошира з повітряного судна і доставили в лінійний відділок органів внутрішніх справ в аеропорту, де на нього склали протокол про адміністративне правопорушення", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, після цього поліцейські провели Епремяна до автобуса, який мав відвезти його до літака на Єреван, але чоловік втік і вибіг на злітно-посадкову смугу, де його і збив літак.

Співрозмовник агентства "Интерфакс" у вівторок розповів: "Екіпаж пасажирського лайнера після вильоту в Афіни повідомив диспетчерам про імовірне зіткнення з твариною на злітно-посадковій смузі під час розгону".

Однак літак вирішили не повертати в аеропорт вильоту, адже "системи не сигналізували про пошкодження".

На льотне поле спрямували співробітників авіаційної безпеки – і вони "доповіли про виявлення людських останків".