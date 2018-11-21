Самолет раздавил гражданина Армении в московском аэропорту

На взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту "Шереметьево" самолет сбил насмерть 25-летнего гражданин Армении Алберта Епремяна.

Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве Армении в Москве.

"Мы можем подтвердить информацию о гибели гражданина Армении Епремяна Алберта, 1993 года рождения. Он погиб в результате происшествия на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево", – сказали в дипломатическом ведомстве.

"Личность этого человека установлена по предоставленному гражданину свидетельству на возвращение в Республику Армения", – уточнили там.

Посольство Армении находится в контакте со Следственным комитетом РФ и другими российскими ведомствами, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

20 ноября около 20.10 Boeing, выполнявший рейс Москва – Афины, при рулении на взлет столкнулся с 25-летним мужчиной, который оказался на летном поле. Мужчина умер.

По предварительным данным, при взлете самолета Боинг 737 "Шереметьево-Афины" одна из стоек шасси смертельно травмировала молодого мужчину.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

Источник ТАСС отметил, что Епремян, депортированный из Испании, следовал в Армению транзитом через Москву. На борту самолета он устроил драку, в результате чего при посадке в Шереметьеве его задержали сотрудники транспортной полиции.

"Они сняли дебошира с воздушного судна и доставили в линейное отделение органов внутренних дел в аэропорту, где на него составили протокол об административном правонарушении", – сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого полицейские сопроводили Епремяна до автобуса, который должен был отвезти его к самолету на Ереван, но мужчина сбежал и выбежал на взлетно-посадочную полосу, где его и сбил самолет.

Собеседник "Интерфакса" во вторник рассказал: "Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона".

Однако самолет решили не возвращать в аэропорт вылета, так как "системы не сигнализировали о повреждениях".

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