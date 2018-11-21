Горбатюк: Убивства Нігояна, Жизнєвського і Сеника не розкриті, але ми рухаємося

593 перегляди
Середа, 21 листопада 2018, 12:35

Генпрокуратура визнає, що убивства активістів Євромайдану Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського і Романа Сеника досі не розкриті, але запевняє: слідчі рухаються до результату. 

Про це на брифінгу 21 листопада заявив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Є, дійсно, нерозкриті злочини. І в першу чергу – це убивства Нігояна, Жизнєвського і Сеника... Але, на жаль, чергове звітування – і я не можу похвалитися результатами роботи. Але я можу говорити про те, що ми рухаємося до результату. І ця робота не буде припинятися, допоки злочин не буде розкритий", - заявив він.

Горбатюк запевнив, що така ж робота ведеться по усіх убивствах. 

Він переконує, що вироків по убивцях мітингувальників досі немає в тому числі і через те, що правоохоронці не дають показань, а МВС не звільняє працівників, підозрюваних у злочинах проти Майдану, з лав поліції чи Нацгвардії; через те, що експертизи, частина з яких призначені ще в 2015 році, не проведені до сьогодні; через те, що справи довго лежать у судах через недостатню кількість суддів тощо.

Нагадаємо, активний учасник Євромайдану Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення. Того ж дня був убитий білорус Михайло Жизнєвський від пострілу мисливською кулею в серце. Роман Сеник був поранений 22 січня 2014 року, але помер через кілька днів, 25 січня, в лікарні.

У розстрілі учасників акцій протесту на Майдані обвинувачуються п'ятеро колишніх співробітників "Беркуту".

У грудні 2016 року Горбатюк розповідав, що Жизнєвський та Нігоян були убиті кулями, які використовує лише МВС.

У січні 2017 року Горбатюк заявив, що у розслідуванні вбивства Нігояна, Жизнєвського і Сеника було проведено експертизу, яка дала підстави розглядати причетність правоохоронців. 

Читайте також: Майдан як символ. Символи як Майдан

Ірина Балачук, УП
Теми: Майдан Генпрокуратура вбивство
powered by lun.ua
По темі
Більшість злочинів проти Майдану уже розслідувані – Горбатюк 21 листопада 2018, 11:34
Майдан як символ. Символи як Майдан 21 листопада 2018, 06:00
Український фільм про Майдан та війну змагатиметься за "Оскар" 20 листопада 2018, 15:23
Усі новини
Головні новини
В Україні завершився сезон ремонту доріг
НАБУ завело справу про можливе зловживання голови "Ощаду" через дружину Арбузова
У Львові палає обласна лікарня
Аномальний холод в Україні: країну накриває північний антициклон
Усі новини
здоров'я

Дихати над картоплею і крапати цибулю в носа. MedGoblin про народну медицину

Відео

Чому сюсюкатися з дітьми корисно