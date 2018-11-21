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Горбатюк: Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника не раскрыты, но мы движемся

Среда, 21 ноября 2018, 11:35

Генпрокуратура признает, что убийства активистов Евромайдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты, но уверяет: следователи движутся к результату.

Об этом на брифинге 21 ноября заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Есть, действительно, нераскрытые преступления. И в первую очередь – это убийства Нигояна, Жизневского и Сеника... Но, к сожалению, очередной отчет – и я не могу похвастаться результатами работы. Но я могу говорить о том, что мы движемся к результату. И эта работа не будет прекращаться, пока преступление не будет раскрыто", - заявил он.

Горбатюк заверил, что такая же работа ведется по всем убийствам.

Он утверждает, что приговоров в отношении убийц митингующих до сих пор нет, в том числе и потому, что правоохранители не дают показаний, а МВД не увольняет работников, подозреваемых в преступлениях против Майдана, из рядов полиции или Нацгвардии; потому, что экспертизы, часть из которых назначены еще в 2015 году, до сих пор не проведены; потому, что дела долго лежат в судах из-за недостаточного количества судей и пр.

Напомним, активный участник Евромайдана Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от огнестрельного ранения. В тот же день был убит белорус Михаил Жизневский от выстрела охотничьей пулей в сердце.

Роман Сеник был ранен 22 января 2014 года, но умер через несколько дней, 25 января.

В расстреле участников акций протеста на Майдане обвиняются пятеро бывших сотрудников "Беркута".

В декабре 2016 года Горбатюк рассказывал, что Жизневский и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД.

В январе 2017 года он заявил, что в расследовании убийства Нигояна, Жизневского и Сеника была проведена экспертиза, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей.

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Ирина Балачук, УП
Темы: МайданГенпрокуратураубийство
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