У Львові палає обласна лікарня

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Середа, 21 листопада 2018, 12:35

У верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту Віталій Туровцев.

За його словами, наразі постраждалих немає, а рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів медичного закладу.

Туровцев зазначив, що скільки саме там знаходиться людей поки невідомо.

 
фото з Facebook Юрія Кузьмінова
 
фото з Facebook Юрія Кузьмінова
 
фото з Facebook Юрія Кузьмінова

Він додав, що наразі також немає інформації про масштаби пожежі та причини, оскільки вогнеборцям ще не вдалося її локалізувати.

Як повідомляє Zaxid.net, з 3-го поверху евакуювали 170 людей. Це пацієнти та персонал лікарні. До гасіння пожежі залучили 81 рятувальника та 17 автомобілів.

Яна Міланова, УП
Теми: Львів пожежа ДСНС
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