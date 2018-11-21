У Львові палає обласна лікарня

У верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту Віталій Туровцев.

За його словами, наразі постраждалих немає, а рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів медичного закладу.

Туровцев зазначив, що скільки саме там знаходиться людей поки невідомо.

Він додав, що наразі також немає інформації про масштаби пожежі та причини, оскільки вогнеборцям ще не вдалося її локалізувати.

Як повідомляє Zaxid.net, з 3-го поверху евакуювали 170 людей. Це пацієнти та персонал лікарні. До гасіння пожежі залучили 81 рятувальника та 17 автомобілів.

Станом на 13.10 прес-служба ДСНС у Львівській області повідомила у Facebook, що пожежу локалізовано.

фото ДСНС фото ДСНС фото ДСНС

Зазначається, що загалом було евакуйовано 481 людину, серед яких пацієнти, працівники та відвідувачі.

фото ДСНС

Наразі проводяться роботи з ліквідації пожежі.

Повідомляється, що складність пожежі полягає у щільній задимленості на горищі будівлі. Полум’я поширювалося міжпокрівельними пустотами. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання.

О 14.10 повідомлялося, що пожежа ліквідована, постраждалих немає.