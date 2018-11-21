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У Львові палає обласна лікарня

Середа, 21 листопада 2018, 11:35
У Львові палає обласна лікарня

У верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту Віталій Туровцев.

За його словами, наразі постраждалих немає, а рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів медичного закладу.

Туровцев зазначив, що скільки саме там знаходиться людей поки невідомо.

 
фото з Facebook Юрія Кузьмінова
 
фото з Facebook Юрія Кузьмінова
 
фото з Facebook Юрія Кузьмінова

Він додав, що наразі також немає інформації про масштаби пожежі та причини, оскільки вогнеборцям ще не вдалося її локалізувати.

Як повідомляє Zaxid.net, з 3-го поверху евакуювали 170 людей. Це пацієнти та персонал лікарні. До гасіння пожежі залучили 81 рятувальника та 17 автомобілів.

Станом на 13.10 прес-служба ДСНС у Львівській області повідомила у Facebook, що пожежу локалізовано.

 
фото ДСНС
 
фото ДСНС
 
фото ДСНС

Зазначається, що загалом було евакуйовано 481 людину, серед яких пацієнти, працівники та відвідувачі.

 
фото ДСНС

Наразі проводяться роботи з ліквідації пожежі. 

Повідомляється, що складність пожежі полягає у щільній задимленості на горищі будівлі. Полум’я поширювалося міжпокрівельними пустотами. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання.

О 14.10 повідомлялося, що пожежа ліквідована, постраждалих немає.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівпожежаДСНС
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