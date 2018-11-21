У Львові палає обласна лікарня

У верхніх приміщеннях Львівської обласної клінічної лікарні сталася пожежа.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області, підполковник служби цивільного захисту Віталій Туровцев.

За його словами, наразі постраждалих немає, а рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів медичного закладу.

Туровцев зазначив, що скільки саме там знаходиться людей поки невідомо.

Він додав, що наразі також немає інформації про масштаби пожежі та причини, оскільки вогнеборцям ще не вдалося її локалізувати.

Як повідомляє Zaxid.net, з 3-го поверху евакуювали 170 людей. Це пацієнти та персонал лікарні. До гасіння пожежі залучили 81 рятувальника та 17 автомобілів.