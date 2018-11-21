Во Львове горит областная больница

В верхних помещениях Львовской областной клинической больницы произошел пожар.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил начальник сектора по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, подполковник службы гражданской защиты Виталий Туровцев.

По его словам, сейчас пострадавших нет, а спасатели эвакуируют людей из верхних этажей медицинского учреждения.

Туровцев отметил, что сколько именно там находится человек пока неизвестно.

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Он добавил, что сейчас также нет информации о масштабах пожара и причинах, поскольку пожарным еще не удалось его локализовать.

Как сообщает Zaxid.net, с 3-го этажа эвакуировали 170 человек. Это пациенты и персонал больницы. К тушению пожара привлекли 81 спасателя и 17 автомобилей.