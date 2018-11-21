Злочини на Майдані: 33 фігуранти справ досі служать у силових органах

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Середа, 21 листопада 2018, 13:00

Три десятки правоохоронців, які проходять підозрюваними у справах стосовно злочинів на Майдані, досі обіймають посади у силових структурах.

Про це сказав начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк на брифінгу 21 листопада, відповідаючи на запитання журналістів,

"Загалом 33. 10 займають начальницький склад, 23 – прості правоохоронці низового рівня. На момент повідомлення про підозру загалом у справах періоду 2014-18 років 63 особи перебували в органах внутрішніх справ, у наступному звільнялись. На теперішній час 33 продовжують працювати. В тому числі є такі, де вже обвинувальні акти в суді знаходяться", – сказав Горбатюк.

Начальник управління спецрозслідувань ГПУ зазначив, що підозрюваний у причетності до застосування зброї та спричиненні тілесних ушкоджень діючий працівник СБУ вже близько 5 місяців перебуває у розшуку, і слідчі не можуть його допитати.

"Керівництво Служби безпеки відповідає, що він у відрядженні і вони не знають, де він знаходиться, і не мають з ним контактів", – обурювався Горбатюк.  

У свою чергу заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська заперечила Горбатюку, зазначивши, що вказаний співробітник СБУ, за інформацією відомства, перебуває в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

"Цей працівник перебуває в зоні АТО зараз. Конкретну частину назвати не можуть з міркувань безпеки. Але є механізми, які можна застосувати, аби допитати його", – вважає Стрижевська.

"Керівництво СБУ так само як і військова прокуратура можуть забезпечити допит цієї особи на території, підконтрольній Україні. Було б бажання", – опонувала вона Горбатюку.

Валентина Романенко, УП
Теми: Євромайдан Генпрокуратура
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