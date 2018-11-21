Преступления на Майдане: 33 фигуранта дел до сих пор служат в силовых органах

Три десятка правоохранителей, которые проходят подозреваемыми по делам в отношении преступлений на Майдане, до сих пор занимают должности в силовых структурах.

Об этом сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге 21 ноября, отвечая на вопрос журналистов,

"В целом 33. 10 занимают начальствующие должности, 23 – простые правоохранители низового уровня. На момент сообщения о подозрении в целом по делам периода 2014-18 годов 63 человека находились в органах внутренних дел, в следующем увольнялись. В настоящее время 33 продолжают работать. В том числе есть такие, где уже обвинительные акты в суде находятся", – сказал Горбатюк.

Начальник управления спецрасследований ГПУ отметил, что подозреваемый в причастности к применению оружия и причинении телесных повреждений действующий сотрудник СБУ уже около 5 месяцев находится в розыске, и следователи не могут его допросить.

"Руководство Службы безопасности отвечает, что он в командировке и они не знают, где он находится, и не имеют с ним контактов", – возмущался Горбатюк.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская возразила Горбатюку, отметив, что указанный сотрудник СБУ, по информации ведомства, находится в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Этот работник находится в зоне АТО сейчас. Конкретную часть назвать не могут из соображений безопасности. Но есть механизмы, которые можно применить, чтобы допросить его", - считает Стрижевская.

"Руководство СБУ так же как и военная прокуратура могут обеспечить допрос этого лица на территории, подконтрольной Украины. Было бы желание", – оппонировала она Горбатюку.