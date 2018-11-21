Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Преступления на Майдане: 33 фигуранта дел до сих пор служат в силовых органах

Среда, 21 ноября 2018, 12:00

Три десятка правоохранителей, которые проходят подозреваемыми по делам в отношении преступлений на Майдане, до сих пор занимают должности в силовых структурах.

Об этом сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге 21 ноября, отвечая на вопрос журналистов,

"В целом 33. 10 занимают начальствующие должности, 23 – простые правоохранители низового уровня. На момент сообщения о подозрении в целом по делам периода 2014-18 годов 63 человека находились в органах внутренних дел, в следующем увольнялись. В настоящее время 33 продолжают работать. В том числе есть такие, где уже обвинительные акты в суде находятся", – сказал Горбатюк.

Начальник управления спецрасследований ГПУ отметил, что подозреваемый в причастности к применению оружия и причинении телесных повреждений действующий сотрудник СБУ уже около 5 месяцев находится в розыске, и следователи не могут его допросить.

"Руководство Службы безопасности отвечает, что он в командировке и они не знают, где он находится, и не имеют с ним контактов", – возмущался Горбатюк.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская возразила Горбатюку, отметив, что указанный сотрудник СБУ, по информации ведомства, находится в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Этот работник находится в зоне АТО сейчас. Конкретную часть назвать не могут из соображений безопасности. Но есть механизмы, которые можно применить, чтобы допросить его", - считает Стрижевская.

"Руководство СБУ так же как и военная прокуратура могут обеспечить допрос этого лица на территории, подконтрольной Украины. Было бы желание", – оппонировала она Горбатюку.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЕвромайданГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
Последние новости
13:32
У Путина отреагировали на версию о том, что его соратник стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
Все новости...
Реклама: