Отчет по делам Майдана: 9 оправданий и 33 фигуранта до сих пор на должностях

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по делам о преступлениях на Евромайдане вынесено 9 оправдательных приговоров, 9 человек посадили.

Об этом на брифинге в среду рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, на сегодня 52 человека признаны виновными в преступлениях против Майдана. "По ним вынесены обвинительные приговоры. Назначены наказания. К лишению свободы на сегодня приговорены 9 человек", - говорит Горбатюк.

Столько же, отмечает чиновник, вынесено оправдательных приговоров.

"По делам, которые направлялись в суд или следователями полиции, или прокуратуры областей, имеем 9 оправдательных приговоров", - сообщил он.

Горбатюк добавил, что в этих делах "окончательную точку еще не поставили", поскольку они находятся на обжаловании либо в апелляционных судах, либо в кассационных.

Начальник управления сообщил также, что на данный момент 33 человека, которые проходят подозреваемыми по делам Майдана, продолжают занимать должности в правоохранительных органах.

Евгений Кизилов, УП