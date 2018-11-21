Отчет по делам Майдана: 9 оправданий и 33 фигуранта до сих пор на должностях

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Среда, 21 ноября 2018, 13:20

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по делам о преступлениях на Евромайдане вынесено 9 оправдательных приговоров, 9 человек посадили.

Об этом на брифинге в среду рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, на сегодня 52 человека признаны виновными в преступлениях против Майдана. "По ним вынесены обвинительные приговоры. Назначены наказания. К лишению свободы на сегодня приговорены 9 человек", - говорит Горбатюк.

Столько же, отмечает чиновник, вынесено оправдательных приговоров.

"По делам, которые направлялись в суд или следователями полиции, или прокуратуры областей, имеем 9 оправдательных приговоров", - сообщил он.

Горбатюк добавил, что в этих делах "окончательную точку еще не поставили", поскольку они находятся на обжаловании либо в апелляционных судах, либо в кассационных.

Начальник управления сообщил также, что на данный момент 33 человека, которые проходят подозреваемыми по делам Майдана, продолжают занимать должности в правоохранительных органах.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Майдан Генпрокуратура криминал
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