Сенат Польщі одноголосно прийняв постанову до роковин Голодомору

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Середа, 21 листопада 2018, 13:32

Сенат Польщі у середу, 21 листопада, одноголосно прийняв постанову до 85-х роковин Голодомору в Україні.

Про це повідомив у своєму Twitter посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"За" проголосували 78 сенаторів, ніхто не був проти і ніхто не утримався.

"Символічно, що це відбулося власне в День гідності та свободи. Дякуємо за пам’ять, підтримку та солідарність!" - прокоментував рішення дипломат.

В ухвалі, опублікованій послом, польські сенатори нагадують, що у 2006 році Сенат Польщі у спеціальній постанові визнав українську оцінку цих подій як злочин геноциду.

"Ми віримо, що поширення знань про цю велику трагедію в Європі сприятиме кращому розумінню наслідків, які тягнуть за собою комуністична ідеологія і тоталітаризм", - йдеться в ухваленому документі.

Польські сенатори висловили солідарність з українським народом щодо збереження пам’яті про Голодомор та прагнення поширювати знання про цю трагедію.

"У зв'язку з вшануванням в Україні роковин Голодомору Сенат Польщі нагадує про страждання мільйонів жертв цієї драми", - зазначено у постанові.

Європейська правда

Теми: Польща голодомор Україна
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