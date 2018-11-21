Сенат Польши единогласно принял постановление к годовщине Голодомора

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Среда, 21 ноября 2018, 13:32

Сенат Польши в среду, 21 ноября, единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине.

Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица.

За проголосовали 78 сенаторов, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

"Символично, что это произошло собственно в День достоинства и свободы. Спасибо за память, поддержку и солидарность!" - прокомментировал решение дипломат.

В постановлении, опубликованном послом, польские сенаторы напоминают, что в 2006 году Сенат Польши в специальном постановлении признал украинскую оценку этих событий как преступление геноцида.

"Мы верим, что распространение знаний об этой большой трагедии в Европе будет способствовать лучшему пониманию последствий, которые влекут за собой коммунистическая идеология и тоталитаризм", - говорится в принятом документе.

Польские сенаторы выразили солидарность с украинским народом в деле сохранения памяти о Голодоморе и стремлении распространять знания об этой трагедии.

"В связи с годовщиной Голодомора в Украине Сенат Польши напоминает о страданиях миллионов жертв этой трагедии", - говорится в постановлении.

Европейская правда

Темы: Польша голодомор Украина
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