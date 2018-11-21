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Уряд звільнив скандальну керівницю Державної лікарської служби

Середа, 21 листопада 2018, 13:01

Кабінет міністрів звільнив із займаної посади голову Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь, яку раніше відсторонили через підозру у шахрайстві.

Про це повідомила у Twitter в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Уряд звільнив керівника Держлікслужби Наталію Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця", - пише очільниця МОЗ.

Вона подякувала за це Кабміну і зазначила, що безпідставні заборони Гудзь "не тільки грали на руку популістам та шахраям, а й підривали національну безпеку країни".

Наталія Гудзь
Наталія Гудзь
Фото: 1news.com.ua

Як повідомлялося, 19 вересня уряд відсторонив від посад голову Держлікслужби Наталію Гудзь та її першого заступника Владислава Цілину через необґрунтоване запровадження заборони на різні вакцини впродовж останнього року.

Українська правда

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Теми: здоров'яМОЗзвільнення
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