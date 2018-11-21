Кабмин уволил скандальную главу Государственной лекарственной службы

Кабинет министров уволил с занимаемой должности председателя Государственной служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталью Гудзь, которую ранее отстранили из-за подозрений в мошенничестве.

Об этом сообщила в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка", - пишет руководительница МОЗ.

Она поблагодарила за это Кабмин и отметила, что безосновательные запреты Гудзь "не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны".

Наталья Гудзь Фото: 1news.com.ua

Как сообщалось, 19 сентября правительство отстранило от должностей главу Гослекслужбы Наталью Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину из-за необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.