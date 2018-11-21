Укрзалізниця розповіла, коли розблокує продаж квитків на свята
Укрзалізниця відкриє продаж квитків на всі поїзди, що курсуватимуть після 9 грудня, з 26 листопада.
Про це повідомляє сайт компанії.
"Продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня 2018 року, буде відкрито з 26 листопада. Квитки з’являться в продажу на порталі бронювання квитків booking.uz.gov.ua та в залізничних касах найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
В Укрзалізниці пояснили, що наразі до графіка руху вносяться остаточні корегування, пов’язані з проведенням ремонту інфраструктури та запуском швидкісного ескпресу до аеропорту "Бориспіль".
Також нині враховуються пропозиції щодо оптимізації курсування пасажирського рухомого складу.
Відзначається, що з 9 грудня вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.
"Також завершується робота щодо призначення додаткових поїздів, і вже з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних та різдвяних свят", - підсумували в Укрзалізниці.
Нагадаємо, наразі на сайті Укрзалізниці неможливо купити квитки на дати після 9 грудня.