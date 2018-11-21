Укрзалізниця розповіла, коли розблокує продаж квитків на свята

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Середа, 21 листопада 2018, 14:14

Укрзалізниця відкриє продаж квитків на всі поїзди, що курсуватимуть після 9 грудня, з 26 листопада.

Про це повідомляє сайт компанії.

"Продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня 2018 року, буде відкрито з 26 листопада. Квитки з’являться в продажу на порталі бронювання квитків booking.uz.gov.ua та в залізничних касах найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці пояснили, що наразі до графіка руху вносяться остаточні корегування, пов’язані з проведенням ремонту інфраструктури та запуском швидкісного ескпресу до аеропорту "Бориспіль".

Також нині враховуються пропозиції щодо оптимізації курсування пасажирського рухомого складу.

Відзначається, що з 9 грудня вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

"Також завершується робота щодо призначення додаткових поїздів, і вже з 5 грудня розпочнеться продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть у період масових перевезень під час новорічних та різдвяних свят", - підсумували в Укрзалізниці.

Нагадаємо, наразі на сайті Укрзалізниці неможливо купити квитки на дати після 9 грудня.

Українська правда
Теми: Укрзалізниця
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