Укрзализныця рассказала, когда разблокирует продажу билетов на праздники

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Среда, 21 ноября 2018, 14:14

Укрзализныця откроет продажу билетов на все поезда, которые будут курсировать после 9 декабря, с 26 ноября.

Об этом сообщает сайт компании.

"Продажа билетов на все поезда, курсирующие с 9 декабря 2018 года, будет открыта с 26 ноября. Билеты появятся в продаже на портале бронирование билетов booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце объяснили, что сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры и запуском скоростного экспресса в аэропорт "Борисполь".

Также сейчас учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава.

Отмечается, что с 9 декабря вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

"Также заканчивается работа по назначению дополнительных поездов, и уже с 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников", - подытожили в Укрзализныце.

Напомним, сейчас на сайте Укрзализныци невозможно купить билеты на даты после 9 декабря.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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