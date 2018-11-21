Посадовці "Борисполя" за місяць зібрали понад 250 тисяч на відкатах

Двох посадовців аеропорту "Бориспіль" визнали винним у зловживанні владою за хабарі, які вони брали від учасників тендерів.

Як повідомляє "Судовий репортер", Бориспільський міськрайонний суд виніс їм вирок 14 листопада.

Суд затвердив угоду між прокуратурою та начальником служби закупівель аеропорту Наталією Ропало та начальником відділу матеріально-технічного забезпечення В’ячеславом Гуровим.

Їм присудили по 25 500 гривень штрафу.

Зазначається, що посадовці свою провину визнали повністю і щиро раскаялись.

Ропало та Гуров систематично отримували хабарі від компаній-учасників тендерів. За це вони мали впливати на керівництво "Борисполя" та прискорити процедуру оплати.

За укладання договорів працівники аеропорту отримували хабарі у розмірі 10-15% від вартості договорів і мали передати їх своєму начальству.

У серпень 2018 року Ропало та Гуров отримали загалом 252 381 гривень неправомірної вигоди.

Серед фірм, представники яких приносили їм кошти, ТОВ "Далсунд", ТОВ "Апі Плюс", ТОВ "Охорона праці", ТОВ "Універсал Альянс Груп", ТОВ "Офіс Стайл-Україна", ТОВ "Будівельний двір", ТОВ "ПК Васко", ТОВ "Авілар" та одна неназвана фізична особа-підприємець.