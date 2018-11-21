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Чиновники "Борисполя" за месяц собрали более 250 тысяч на откатах

Среда, 21 ноября 2018, 13:50

Двух должностных лиц аэропорта "Борисполь" признали виновным в злоупотреблении властью за взятки, которые они брали от участников тендеров.

Как сообщает "Судебный репортер", Бориспольский горрайонный суд вынес им приговор 14 ноября.

Суд утвердил соглашение между прокуратурой и начальником службы закупок аэропорта Натальей Ропало и начальником отдела материально-технического обеспечения Вячеславом Гуровым.

Им присудили по 25 500 гривен штрафа.

Отмечается, что чиновники свою вину признали полностью и искренне раскаялись.

Ропало и Гуров систематически получали взятки от компаний-участников тендеров. За это они должны были влиять на руководство "Борисполя" и ускорить процедуру оплаты.

За заключение договоров работники аэропорта получали взятки в размере 10-15% от стоимости договоров и должны были передать их своему начальству.

В августе 2018 года Ропалий и Гуров получили в общей сложности 252 381 гривен неправомерной выгоды.

Среди фирм, представители которых приносили им деньги, ООО "Далсунд", ООО "Апи Плюс", ООО "Охрана труда", ООО "Универсал Альянс Групп", ООО "Офис Стайл-Украина", ООО "Строительный двор", ООО "ПК Васко", ООО "Авилар" и одно неназванное физическое лицо-предприниматель.

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Темы: взяткаБориспольсуд
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