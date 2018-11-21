Експерти показали, як знижувалася боєздатність України до 2014 року

Кількість важкого озброєння в Україні станом на початок російської агресії у 2014 році була значно меншою за потребу.

Про це свідчить аналіз, здійснений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз і представлений на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 20 листопада.

ТСК розслідує факти розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави (кримінальне провадження №42014000000000322).

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін представив членам парламентської ТСК висновки експертів.

Відповідно до інфографіки, танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти у ЗСУ бракувало ще з 2005 року, а з 2010 року їх не вистачало ще більше.

Як Україна втрачала боєздатність

Як Україна втрачала боєздатність

Бойових літаків стало менше критичної позначки у 2010 році.

Як Україна втрачала боєздатність

А брак зенітно-ракетних комплексів зафіксували в 2001 році (але не виключено, що менше за потрібну кількість ЗРК стало раніше, тоді як у 1991 році їх було вдвічі більше за потребу).

Як Україна втрачала боєздатність

Із 25 червня 2003-го до 23 вересня 2004 року, за міністра Євгена Марчука, зі складу Збройних сил вивели 286 ЗРК і 286 ПЗРК, 814 БТР/БМП, 263 танки і 86 бойових літаків.

За Олександра Кузьмука – з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року – зі складу ЗСУ вивели ще 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони

З 4 лютого 2005-го до 18 грудня 2007 року, за Анатолія Гриценка, зі складу ЗСУ вивели: ще 200 ПЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 ЗРК (6 "Бук М1", 21 С200, 4 C300,7 C125, 2 C75, 64 С-300, 248 С-200, 18 "Тор", 16 "Куб", 20 "Оса", 100 "Стріла-10", 36 "Тунгуска"), 192 літаків і 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів "Точка" і 84 тактичних ракет.

За Юрія Єханурова на чолі Міноборони, з 18 грудня 2007-го по 5 червня 2009 року, списали чи вивели зі складу армії 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки й 18 вертольотів, 4 ТРК "Точка" й 12 тактичних ракет.

Валерій Іващенко санкціонував списання чи виведення зі складу ЗСУ ще 86 танків, 110 БТРів, 78 літаків та 21 вертольота, 3 "Точок" і 86 тактичних ракети.

За 2010-2012 роки – за Михайла Єжеля – списали: 1000 танків (із 2728 штук), 205 БТРів (із 2289 броньованих машин), 29 ракет С-200 (із 30 штук), 127 бойових літаків (із 383 машин), 29 бойових чи транспортних вертольотів (із 233).

За 2012-2014 роки – за Дмитра Саламатіна й Павла Лебедєва – списали ще 292 танки (залишилося 1436), 64 БТР-60 (залишилося 2020 броньованих машин), 98 бойових літаків (залишилося 158 штук), 16 вертольотів армії (залишилося 188), а також 223 тактичних ракети (з 1072 залишилося 849 штук).

Як Україна позбувалася військової техніки

Як Україна позбувалася військової техніки

Як Україна позбувалася військової техніки

Як Україна позбувалася військової техніки

Як Україна позбувалася військової техніки

Комісія експертів вивчала, зокрема, як будували систему оборони України й формували Збройні сили впродовж 1991-2014 років, чи відповідали заходи з реформування ЗСУ реальним потребам та як вони вплинули на боєздатність держави.

Також експерти досліджували вилучення з бойового складу ЗСУ озброєння, військової техніки та майна, правомірність рішень міністрів оборони про надлишковість озброєння та військової техніки з подальшою їх реалізацією, держзамовлення.

Не обійшли вони увагою і бюджетне забезпечення ЗСУ.