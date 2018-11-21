Експерти показали, як знижувалася боєздатність України до 2014 року

Кількість важкого озброєння в Україні станом на початок російської агресії у 2014 році була значно меншою за потребу.

Про це свідчить аналіз, здійснений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз і представлений на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 20 листопада.

ТСК розслідує факти розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави (кримінальне провадження №42014000000000322).

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін представив членам парламентської ТСК висновки експертів.

Відповідно до інфографіки, танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти у ЗСУ бракувало ще з 2005 року, а з 2010 року їх недоставало ще більше.

Як Україна втрачала боєздатність

Бойових літаків стало менше критичної позначки також у 2010 році.

Як Україна втрачала боєздатність

Як Україна втрачала боєздатність

А брак зенітно-ракетних комплексів зафіксували в 2001 році (але не виключено, що менше за потрібну кількість ЗРК стало раніше, тоді як у 1991 році їх було вдвічі більше за потребу).

Як Україна втрачала боєздатність

За 2010-2012 роки списали: 1000 танків (із 2728 штук), 205 БТРів (із 2289 броньованих машин), 29 ракет С-200 (із 30 штук), 127 бойових літаків (із 383 машин), 29 бойових чи транспортних вертольотів (із 233).

За 2012-2014 роки списали ще 292 танки (залишилося 1436), 64 БТР-60 (залишилося 2020 броньованих машин), 98 бойових літаків (залишилося 158 штук), 16 вертольотів армії (залишилося 188), а також 223 тактичних ракети (з 1072 залишилося 849 штук).

До цього техніку також активно виводили зі складу ЗСУ чи списували.

Як Україна позбувалася військової техніки

Як Україна позбувалася військової техніки

Як Україна позбувалася військової техніки

Як Україна позбувалася військової техніки

Як Україна позбувалася військової техніки

Комісія експертів вивчала, зокрема, як будували систему оборони України й формували Збройні сили впродовж 1991-2014 років, чи відповідали заходи з реформування ЗСУ реальним потребам та як вони вплинули на боєздатність держави.

Також експерти досліджували вилучення з бойового складу ЗСУ озброєння, військової техніки та майна, правомірність рішень міністрів оборони про надлишковість озброєння та військової техніки з подальшою їх реалізацією, держзамовлення.

Не обійшли вони увагою і бюджетне забезпечення ЗСУ.