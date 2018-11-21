Експерти показали, як знижувалася боєздатність України до 2014 року
Кількість важкого озброєння в Україні станом на початок російської агресії у 2014 році була значно меншою за потребу.
Про це свідчить аналіз, здійснений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз і представлений на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 20 листопада.
ТСК розслідує факти розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави (кримінальне провадження №42014000000000322).
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін представив членам парламентської ТСК висновки експертів.
Відповідно до інфографіки, танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти у ЗСУ бракувало ще з 2005 року, а з 2010 року їх не вистачало ще більше.
Бойових літаків стало менше критичної позначки у 2010 році.
А брак зенітно-ракетних комплексів зафіксували в 2001 році (але не виключено, що менше за потрібну кількість ЗРК стало раніше, тоді як у 1991 році їх було вдвічі більше за потребу).
Із 25 червня 2003-го до 23 вересня 2004 року, за міністра Євгена Марчука, зі складу Збройних сил вивели 286 ЗРК і 286 ПЗРК, 814 БТР/БМП, 263 танки і 86 бойових літаків.
За Олександра Кузьмука – з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року – зі складу ЗСУ вивели ще 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони
З 4 лютого 2005-го до 18 грудня 2007 року, за Анатолія Гриценка, зі складу ЗСУ вивели: ще 200 ПЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 ЗРК (6 "Бук М1", 21 С200, 4 C300,7 C125, 2 C75, 64 С-300, 248 С-200, 18 "Тор", 16 "Куб", 20 "Оса", 100 "Стріла-10", 36 "Тунгуска"), 192 літаків і 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів "Точка" і 84 тактичних ракет.
За Юрія Єханурова на чолі Міноборони, з 18 грудня 2007-го по 5 червня 2009 року, списали чи вивели зі складу армії 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки й 18 вертольотів, 4 ТРК "Точка" й 12 тактичних ракет.
Валерій Іващенко санкціонував списання чи виведення зі складу ЗСУ ще 86 танків, 110 БТРів, 78 літаків та 21 вертольота, 3 "Точок" і 86 тактичних ракети.
За 2010-2012 роки – за Михайла Єжеля – списали: 1000 танків (із 2728 штук), 205 БТРів (із 2289 броньованих машин), 29 ракет С-200 (із 30 штук), 127 бойових літаків (із 383 машин), 29 бойових чи транспортних вертольотів (із 233).
За 2012-2014 роки – за Дмитра Саламатіна й Павла Лебедєва – списали ще 292 танки (залишилося 1436), 64 БТР-60 (залишилося 2020 броньованих машин), 98 бойових літаків (залишилося 158 штук), 16 вертольотів армії (залишилося 188), а також 223 тактичних ракети (з 1072 залишилося 849 штук).
Комісія експертів вивчала, зокрема, як будували систему оборони України й формували Збройні сили впродовж 1991-2014 років, чи відповідали заходи з реформування ЗСУ реальним потребам та як вони вплинули на боєздатність держави.
Також експерти досліджували вилучення з бойового складу ЗСУ озброєння, військової техніки та майна, правомірність рішень міністрів оборони про надлишковість озброєння та військової техніки з подальшою їх реалізацією, держзамовлення.
Не обійшли вони увагою і бюджетне забезпечення ЗСУ.