Експерти показали, як знижувалася боєздатність України до 2014 року
Кількість важкого озброєння в Україні станом на початок російської агресії у 2014 році була значно меншою за потребу.
Про це свідчить аналіз, здійснений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз і представлений на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 20 листопада.
ТСК розслідує факти розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави (кримінальне провадження №42014000000000322).
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін представив членам парламентської ТСК висновки експертів.
Відповідно до інфографіки, танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти у ЗСУ бракувало ще з 2005 року, а з 2010 року їх недоставало ще більше.
Бойових літаків стало менше критичної позначки також у 2010 році.
А брак зенітно-ракетних комплексів зафіксували в 2001 році (але не виключено, що менше за потрібну кількість ЗРК стало раніше, тоді як у 1991 році їх було вдвічі більше за потребу).
За 2010-2012 роки списали: 1000 танків (із 2728 штук), 205 БТРів (із 2289 броньованих машин), 29 ракет С-200 (із 30 штук), 127 бойових літаків (із 383 машин), 29 бойових чи транспортних вертольотів (із 233).
За 2012-2014 роки списали ще 292 танки (залишилося 1436), 64 БТР-60 (залишилося 2020 броньованих машин), 98 бойових літаків (залишилося 158 штук), 16 вертольотів армії (залишилося 188), а також 223 тактичних ракети (з 1072 залишилося 849 штук).
До цього техніку також активно виводили зі складу ЗСУ чи списували.
Комісія експертів вивчала, зокрема, як будували систему оборони України й формували Збройні сили впродовж 1991-2014 років, чи відповідали заходи з реформування ЗСУ реальним потребам та як вони вплинули на боєздатність держави.
Також експерти досліджували вилучення з бойового складу ЗСУ озброєння, військової техніки та майна, правомірність рішень міністрів оборони про надлишковість озброєння та військової техніки з подальшою їх реалізацією, держзамовлення.
Не обійшли вони увагою і бюджетне забезпечення ЗСУ.