Эксперты показали, как снижалась боеспособность Украины до 2014 года
Количество тяжелого вооружения в Украине по состоянию на начало российской агрессии в 2014 году была значительно меньше потребности.
Об этом свидетельствует анализ, проведенный Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и представленный на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 20 ноября.
ВСК расследует факты хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства (уголовное производство №42014000000000322).
Директор КНИИСЭ Александр Рувин представил членам парламентской ВСК выводы экспертов.
Согласно инфографике, танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты в ВСУ не хватало еще с 2005 года, а с 2010 года их недоставало еще больше.
Боевых самолетов стало меньше критической отметки в 2010 году.
А нехватку зенитно-ракетных комплексов зафиксировали в 2001 году (но не исключено, что меньше нужного количества ЗРК стало раньше, тогда как в 1991 году их было вдвое больше потребности).
За 2010-2012 годы списали: 1000 танков (из 2728 штук), 205 БТРов (из 2289 бронированных машин), 29 ракет С-200 (из 30 штук), 127 боевых самолетов (из 383 машин), 29 боевых или транспортных вертолетов (из 233).
За 2012-2014 годы списали еще 292 танка (осталось 1436), 64 БТР-60 (осталось 2020 бронированных машин), 98 боевых самолетов (осталось 158 штук), 16 вертолетов армии (осталось 188), а также 223 тактических ракеты (из 1072 осталось 849 штук).
До этого технику также активно выводили из состава ВСУ или списывали.
Комиссия экспертов изучала, в частности, как строили систему обороны Украины и формировали вооруженные силы в течение 1991-2014 годов, соответствовали ли мероприятия по реформированию ВСУ реальным потребностям и как они повлияли на боеспособность государства.
Также эксперты исследовали изъятие из боевого состава ВСУ вооружения, военной техники и имущества, правомерность решений министров обороны об избыточности вооружения и военной техники с последующей их реализацией, госзаказы.
Не обошли они вниманием и бюджетное обеспечение ВСУ.