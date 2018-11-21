Эксперты показали, как снижалась боеспособность Украины до 2014 года
Количество тяжелого вооружения в Украине по состоянию на начало российской агрессии в 2014 году было значительно меньше потребности.
Об этом свидетельствует анализ, проведенный Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и представленный на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 20 ноября.
ВСК расследует факты хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства (уголовное производство №42014000000000322).
Директор КНИИСЭ Александр Рувин представил членам парламентской ВСК выводы экспертов.
Согласно инфографике, танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты в ВСУ не хватало еще с 2005 года, а с 2010 года их недоставало еще больше.
Боевых самолетов стало меньше критической отметки в 2010 году.
А нехватку зенитно-ракетных комплексов зафиксировали в 2001 году (но не исключено, что меньше нужного количества ЗРК стало раньше, тогда как в 1991 году их было вдвое больше потребности).
С 25 июня 2003-го по 23 сентября 2004 года, при министре Евгении Марчуке, из состава вооруженных сил вывели 286 ЗРК и 286 ПЗРК, 814 БТР / БМП, 263 танка и 86 боевых самолетов.
При Александре Кузьмуке – с 24 сентября 2004 года по 3 февраля 2005 года – из состава ВСУ вывели еще 248 ПЗРК, 136 танков, 781 БМП/БТР, 96 самолетов и 18 вертолетов Минобороны
С 4 февраля 2005-го по 18 декабря 2007 года, при Анатолии Гриценко, из состава ВСУ вывели: еще 200 ПЗРК, 698 танков, 1322 БМП, 294 ЗРК (6 "Бук М1", 21 С200, 4 C300,7 C125, 2 C75, 64 С-300, 248 С-200, 18 "Тор", 16 "Куб", 20 "Оса", 100 "Стрела-10", 36 "Тунгуска"), 192 самолетов и 56 вертолетов, 18 тактических ракетных комплексов "Точка" и 84 тактических ракеты.
При Юрии Еханурове во главе Минобороны, с 18 декабря 2007-го по 5 июня 2009 года, списали или вывели из состава армии 102 танка, 415 бронемашин, 73 самолета и 18 вертолетов, 4 ТРК "Точка" и 12 тактических ракет.
Валерий Иващенко санкционировал списание или вывод из состава ВСУ еще 86 танков, 110 БТРов, 78 самолетов и 21 вертолета, 3 "Точек" и 86 тактических ракет.
За 2010-2012 годы – при Михаиле Ежеле – списали: 1000 танков (из 2728 штук), 205 БТРов (из 2289 бронированных машин), 29 ракет С-200 (из 30 штук), 127 боевых самолетов (из 383 машин), 29 боевых или транспортных вертолетов (из 233).
За 2012-2014 годы – при Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве – списали еще 292 танка (осталось 1436), 64 БТР-60 (осталось 2020 бронированных машин), 98 боевых самолетов (осталось 158 штук), 16 вертолетов армии (осталось 188), а также 223 тактических ракеты (из 1072 осталось 849 штук).
Комиссия экспертов изучала, в частности, как строили систему обороны Украины и формировали вооруженные силы в течение 1991-2014 годов, соответствовали ли мероприятия по реформированию ВСУ реальным потребностям и как они повлияли на боеспособность государства.
Также эксперты исследовали изъятие из боевого состава ВСУ вооружения, военной техники и имущества, правомерность решений министров обороны об избыточности вооружения и военной техники с последующей их реализацией, госзаказы.
Не обошли они вниманием и бюджетное обеспечение ВСУ.