Эксперты показали, как снижалась боеспособность Украины до 2014 года

Количество тяжелого вооружения в Украине по состоянию на начало российской агрессии в 2014 году была значительно меньше потребности.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и представленный на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 20 ноября.

ВСК расследует факты хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства (уголовное производство №42014000000000322).

Директор КНИИСЭ Александр Рувин представил членам парламентской ВСК выводы экспертов.

Согласно инфографике, танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты в ВСУ не хватало еще с 2005 года, а с 2010 года их недоставало еще больше.

Как Украина теряла боеспособность

Как Украина теряла боеспособность

Боевых самолетов стало меньше критической отметки в 2010 году.

Как Украина теряла боеспособность

А нехватку зенитно-ракетных комплексов зафиксировали в 2001 году (но не исключено, что меньше нужного количества ЗРК стало раньше, тогда как в 1991 году их было вдвое больше потребности).

Как Украина теряла боеспособность

За 2010-2012 годы списали: 1000 танков (из 2728 штук), 205 БТРов (из 2289 бронированных машин), 29 ракет С-200 (из 30 штук), 127 боевых самолетов (из 383 машин), 29 боевых или транспортных вертолетов (из 233).

За 2012-2014 годы списали еще 292 танка (осталось 1436), 64 БТР-60 (осталось 2020 бронированных машин), 98 боевых самолетов (осталось 158 штук), 16 вертолетов армии (осталось 188), а также 223 тактических ракеты (из 1072 осталось 849 штук).

До этого технику также активно выводили из состава ВСУ или списывали.

Как Украина избавлялась от военной техники

Как Украина избавлялась от военной техники

Как Украина избавлялась от военной техники

Как Украина избавлялась от военной техники

Как Украина избавлялась от военной техники

Комиссия экспертов изучала, в частности, как строили систему обороны Украины и формировали вооруженные силы в течение 1991-2014 годов, соответствовали ли мероприятия по реформированию ВСУ реальным потребностям и как они повлияли на боеспособность государства.

Также эксперты исследовали изъятие из боевого состава ВСУ вооружения, военной техники и имущества, правомерность решений министров обороны об избыточности вооружения и военной техники с последующей их реализацией, госзаказы.

Не обошли они вниманием и бюджетное обеспечение ВСУ.