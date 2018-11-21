ФСБ заявляє, що затримало двох українців на кордоні з Кримом

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що затримала двох громадян України при перетині кордону з окупованим Кримом.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на ФСБ.

"Виявлені громадяни України, які значаться у федеральному розшуку за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на пункті пропуску "Джанкой" затримали 40-річного чоловіка, якого нібито розшукували підконтрольні Кремлю "правоохоронці" Судака.

ФСБ каже, що його оголосили в розшук у 2015 році за незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробку без мети збуту наркотичних засобів, вчинені в значному розмірі.

На пункті пропуску "Армянськ" затримали 33-річну громадянку України, яка їхала з Херсонської області до Севастополя.

Жінка нібито фігурує в кримінальній справі в сфері незаконного обігу наркотиків та розшукується з 2015 року.

"Після проведення додаткової перевірки громадяни України передані встановленим порядком у правоохоронні органи", – говорять окупанти.