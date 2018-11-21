ФСБ заявляет, что задержало двоих украинцев на границе с Крымом

Федеральная служба безопасности России заявляет, что задержала двоих граждан Украины при пересечении границы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ.

"Выявлены граждане Украины, числящиеся в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", — говорится в сообщении.

В частности, на пункте пропуска "Джанкой" задержали 40-летнего мужчину, которого якобы разыскивали подконтрольные Кремлю "правоохранители" Судака.

ФСБ говорит, что его объявили в розыск в 2015 году за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.

На пункте пропуска "Армянск" задержали 33-летнюю гражданку Украины, которая ехала из Херсонской области в Севастополь.

Женщина якобы фигурирует в уголовном деле в сфере незаконного оборота наркотиков и разыскивается с 2015 года.

"После проведения дополнительной проверки граждане Украины переданы установленным порядком в правоохранительные органы", — говорят оккупанты.