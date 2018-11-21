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Денісова: В окупованому Криму кількох ув'язнених українців тримають у "ямі"

Середа, 21 листопада 2018, 14:46

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що кількох громадян України в окупованому Криму тримають у спецкарцері, так званій "ямі".

Про це вона написала у Facebook.

"Тривожні новини надійшли з Криму. Мені стало відомо про утримання у так званій "ямі" кількох громадян України", - повідомила омбудсмен.

"Серед них – затриманий два тижні тому Ділавер Гафаров. До карцеру потрапили й учасники справи "Веджіє Кашка" - Бекір Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязім Аметов. Ще двоє кримських татар опинились у "спецблоці" у Ростові-на-Дону. Обидвоє - фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметов та Енвер Мамутов", - додала вона.

Денісова зазначила, що вже звернулась до українського консула, аби він перевірив цю інформацію.

Крім того, вона додала, що надіслала запити до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової та голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова задля вжиття заходів щодо забезпечення належних умов тримання українських громадян та надання їм медичної допомоги.

"Я постійно отримую інформацію і про недотримання прав людини у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. На цій території розташовані 28 колоній, де станом на 2014-й рік перебувало більше 16 тисяч засуджених", - сказала Денісова.

За її словами, майже 900 в’язнів написали заяву, що хочуть відбувати покарання на контрольованій Україною території і наголосила, що Україна готова до обміну ув’язненими, але  процес постійно зривають представники окупаційної "влади".

Також омбудсмен зазначила, що про порушення прав ув’язнених сповістила голову моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Фіону Фрейзер.

Українська правда
Теми: Кримокупаціяправа людини
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