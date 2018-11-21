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Денисова: В оккупированном Крыму нескольких заключенных украинцев держат в "яме"

Среда, 21 ноября 2018, 14:46

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что несколько граждан Украины в оккупированном Крыму держат в спецкарцере, так называемой "яме".

Об этом она написала в Facebook.

"Тревожные новости поступили из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой "яме" нескольких граждан Украины ", - сообщила омбудсмен.

"Среди них - задержанный две недели назад Дилавер Гафаров. В карцер попали и участники дела "Веджие Кашка" - Бекир Дегерменджы, Руслан Трубач, Кязим Аметов. Еще двое крымских татар оказались в "спецблоке" в Ростове-на-Дону. Оба - фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметов и Энвер Мамутов", - добавила она.

Денисова отметила, что уже обратилась к украинскому консулу, чтобы он проверил эту информацию.

Кроме того, она добавила, что направила запросы к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Мокальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову для принятия мер по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и предоставления им медицинской помощи.

"Я постоянно получаю информацию и о несоблюдении прав человека в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. На этой территории расположены 28 колоний, где по состоянию на 2014-й год находилось более 16 тысяч осужденных", - сказала Денисова.

По ее словам, почти 900 заключенных написали заявление, что хотят отбывать наказание на контролируемой Украиной территории и подчеркнула, что Украина готова к обмену заключенными, но процесс постоянно срывают представители оккупационной "власти".

Также омбудсмен отметила, что о нарушении прав заключенных проинформировала голову мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиону Фрейзер.

Украинская правда
Темы: Крымоккупацияправа человека
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