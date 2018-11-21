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У київському метро з'явився незвичайний потяг

Середа, 21 листопада 2018, 14:59

Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" спільно з КП "Київський метрополітен" презентували у столиці науково-просвітницький проект "Потяг української ідентичності".

Про це повідомляє "Укрінформ".

У вагонах одного з потягів "синьої" гілки київського метрополітену розміщено серію інформаційних постерів, які розповідають пасажирам про унікальні факти з історії, культури, побуту України та про її державний потенціал на початку ХХ століття.

 
Фото: укрінформ

Крім того, з фото люди дізнаються, що саме небажання радянської влади відпустити Україну зі складу СРСР спричинило один із найбільших злочинів в історії людства - Голодомор-геноцид, об'єктом якого стала українська нація.

 
Фото: укрінформ

Як зазначила генеральний директор музею "Меморіал жертв Голодомору" Олеся Стесюк, українці погано обізнані про Голодомор, для багатьох цей геноцид і досі є історією про голод, який "виник через перегини на місцях у зв'язку з індустріалізацією".

Тому, вважає науковець, постала гостра потреба залучати нові формати подачі інформації, які б дозволили охопити максимальну аудиторію.

У КП повідомили, що потяг курсуватиме синьою гілкою до 10 грудня.

 
Фото: укрінформ

Українська правда

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Теми: метроКиїв
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