У київському метро з'явився незвичайний потяг

Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" спільно з КП "Київський метрополітен" презентували у столиці науково-просвітницький проект "Потяг української ідентичності".

Про це повідомляє "Укрінформ".

У вагонах одного з потягів "синьої" гілки київського метрополітену розміщено серію інформаційних постерів, які розповідають пасажирам про унікальні факти з історії, культури, побуту України та про її державний потенціал на початку ХХ століття.

Фото: укрінформ

Крім того, з фото люди дізнаються, що саме небажання радянської влади відпустити Україну зі складу СРСР спричинило один із найбільших злочинів в історії людства - Голодомор-геноцид, об'єктом якого стала українська нація.

Фото: укрінформ

Як зазначила генеральний директор музею "Меморіал жертв Голодомору" Олеся Стесюк, українці погано обізнані про Голодомор, для багатьох цей геноцид і досі є історією про голод, який "виник через перегини на місцях у зв'язку з індустріалізацією".

Тому, вважає науковець, постала гостра потреба залучати нові формати подачі інформації, які б дозволили охопити максимальну аудиторію.

У КП повідомили, що потяг курсуватиме синьою гілкою до 10 грудня.