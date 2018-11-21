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В киевском метро появился необычный поезд

Среда, 21 ноября 2018, 14:59

Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" совместно с КП "Киевский метрополитен" презентовали в столице научно-просветительский проект "Поезд украинской идентичности".

Об этом сообщает "Укринформ".

В вагонах одного из поездов "синей" ветки киевского метрополитена размещена серия информационных постеров, которые рассказывают пассажирам об уникальных фактах из истории, культуры, быта Украины и о ее государственном потенциале в начале ХХ века.

 
Фото: укринформ

Кроме того, из фото люди узнают, что именно нежелание советской власти отпустить Украину из состава СССР привело к одному из крупнейших преступлений в истории человечества - Голодомору-геноциду, объектом которого стала украинская нация.

 
Фото: укринформ

Как отметила генеральный директор музея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стесюк, украинцы плохо осведомлены о Голодоморе, для многих этот геноцид до сих пор является историей о голоде, который "возник из перегибом на местах в связи с индустриализацией".

Поэтому, считает ученый, возникла острая необходимость привлекать новые форматы подачи информации, которые бы позволили охватить максимальную аудиторию.

В КП сообщили, что поезд будет курсировать по синей ветке до 10 декабря.

 
Фото: укринформ

Украинская правда

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Темы: метроКиев
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