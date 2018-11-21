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У Росії обстріляли "Отряди Путіна"

Середа, 21 листопада 2018, 16:58

У російському Краснодарі двоє невідомих поранили з травматичної зброї засновника "Отрядів Путіна" Марата Дінаєва, а також активіста Владислава Бобку.

Про це 21 листопада повідомили представники руху на своєму YouTube-каналі, пише "Новая газета".

Невідомі увірвалися в офіс руху "Отрядів Путіна" і розпилили перцевий газ, а потім почали стріляти.

Зазначається, що у Дінаєва 6 поранень в обох ногах, його доставили в травматологічне відділення міської лікарні №3.

(Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми користувачами)

Бобці влучили в стегно лівої ноги, а активістці руху Фатімі Дінаєвій розпилили газ в обличчя.

Повідомляється, що поліція почала перевірку за фактом інциденту.

На відео після нападу Фатіма Дінаєва розповіла, що невідомі в масках сказали активістам, щоб ті "перестали займатися тим, чим вони займаються".

Також в коментарі російським ЗМІ вона заявила, що до нападу причетні "ті ж самі люди, які організовували на мітингах опозиції провокації".

(Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми користувачами)

"Отряди Путіна" стали відомими після кількох нападів на регіональний штаб російського опозиціонера Олексія Навального.

"Отряди Путіна" - рух, який пишається президентом Володимиром Путіним. Його активісти іноді збираються із зверненням до відомих політиків. Зокрема, у травні бабусі руху спалили портрет президента США Дональда Трампа, раніше вони палили прапор США.

Також активісти руху виступають проти творця "ВКонтакте" і Telegram Павла Дурова.

Теми: РосіяПутін
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