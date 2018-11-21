У Росії обстріляли "Отряди Путіна"

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Середа, 21 листопада 2018, 17:58

У російському Краснодарі двоє невідомих поранили з травматичної зброї засновника "Отрядів Путіна" Марата Дінаєва, а також активіста Владислава Бобку.

Про це 21 листопада повідомили представники руху на своєму YouTube-каналі, пише "Новая газета".

Невідомі увірвалися в офіс руху "Отрядів Путіна" у Краснодарі та розпилили перцевий газ, а потім почали стріляти.

Зазначається, що у Дінаєва 6 поранень в обох ногах, його доставили в травматологічне відділення міської лікарні №3.

(Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми користувачами)

Бобці потрапили в стегно лівої ноги, а активістці руху Фатімі Дінаєвій розпилили газ в обличчя.

Повідомляється, що поліція почала перевірку за фактом інциденту.

На відео після нападу Фатіма Дінаева стверджує, що перед нападом невідомі в масках сказали активістам, щоб ті "перестали займатися тим, чим вони займаються".

Також в коментарі російським ЗМІ вона заявила, що до нападу причетні "ті ж самі люди, які організовували на мітингах опозиції провокації".

(Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми користувачами)

"Отряди Путіна" стали відомими після кількох нападів на регіональний штаб російського опозиціонера Олексія Навального.

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