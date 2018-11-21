В российском Краснодаре двое неизвестных ранили из травматического оружия основателя "Отрядов Путина" Марата Динаева, а также активиста Владислава Бобку.

Об этом 21 ноября сообщили представители движения на своем YouTube-канале, пишет "Новая газета".

Неизвестные ворвались в офис движения "Отряд Путина" и распылили перечный газ, а затем начали стрелять.

У Динаева 6 ранений в обеих ногах, его доставили в травматологическое отделение городской больницы №3.

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Бобке попали в бедро левой ноги, а активистке движения Фатиме Динаевой распылили газ из балончика в лицо.

Сообщается, что полиция начала проверку по факту инцидента.

На видео после нападения Фатима Динаева утверждает, что неизвестные в масках сказали активистам, чтобы те "перестали заниматься тем, чем они занимаются".

Также в комментарии российским СМИ она заявила, что к нападению причастны "те же самые люди, которые организовывали на митингах оппозиции провокации".

(Видео не рекомендовано для просмотра несовершеннолетними пользователями)

"Отряды Путина" стали известным после нескольких нападений на региональный штаб российского оппозиционера Алексея Навального.

"Отряды Путина" - движение, которое гордится президентом Владимиром Путиным. Его активисты иногда собираются с обращением к известным политикам. В частности, в мае бабушки движения сожгли портрет президента США Дональда Трампа, ранее они жгли флаг США.

Также активисты движения выступают против создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова.