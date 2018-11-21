В российском Краснодаре двое неизвестных ранили из травматического оружия основателя "Отрядов Путина" Марата Динаева, а также активиста Владислава Бобку.

Об этом 21 ноября сообщили представители движения на своем YouTube-канале, пишет "Новая газета".

У Динаева шесть ранений в обеих ногах, его доставили в травматологическое отделение городской больницы №3.

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Бобке попали в бедро левой ноги, а активистке движения Фатиме Динаевой распылили газ из балончика в лицо.

Также нападающие распылили перцовый газ в офисе движения "Отряды Путина".

Сообщается, что полиция начала проверку по факту инцидента.

На видео после нападения Фатима Динаева утверждает, что перед нападением неизвестные в масках сказали активистам, чтобы те "перестали заниматься тем, чем они занимаются".

Также в комментарии российским СМИ она заявила, что к нападению причастны "те же самые люди, которые организовывали на митингах оппозиции провокации".

(Видео не рекомендовано для просмотра несовершеннолетними пользователями)

"Отряды Путина" стали известным после нескольких нападений на региональный штаб российского оппозиционера Алексея Навального.