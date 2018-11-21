Поліцейський намагався накивати п'ятами з хабарем у 100 тисяч – прокуратура

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Середа, 21 листопада 2018, 17:49

Столична прокуратура викрила поліцейського на одержанні понад 100 тисяч гривень хабара.

Офіцера поліції затримали в середу повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що до столичних правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що працівник Білоцерківського відділу поліції Київщини вимагає в нього вказану суму, погрожуючи у разі несплати притягнути останнього до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у збуті наркотичних речовин, чого той насправді не вчиняв.

Неправомірну вигоду поліцейський отримав у 2 етапи. Перший транш склав 14 тисяч гривень. Після одержання другої частини хабара у сумі 94 тисяч гривень його затримали на території Білої Церкви.

У прокуратурі зазначають, що будучи викритим "на гарячому", правоохоронець намагався втекти, проте його затримали.

 

"На даний час триває огляд місця події. Проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч .3 ст. 368 КК України", – резюмують у прокуратурі.

Українська правда
Теми: хабар Київська область поліція прокуратура
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