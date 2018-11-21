Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліцейський намагався накивати п'ятами з хабарем у 100 тисяч – прокуратура

Середа, 21 листопада 2018, 16:49
Поліцейський намагався накивати п'ятами з хабарем у 100 тисяч – прокуратура

Столична прокуратура викрила поліцейського на одержанні понад 100 тисяч гривень хабара.

Офіцера поліції затримали в середу повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що до столичних правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що працівник Білоцерківського відділу поліції Київщини вимагає в нього вказану суму, погрожуючи у разі несплати притягнути останнього до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у збуті наркотичних речовин, чого той насправді не вчиняв.

Неправомірну вигоду поліцейський отримав у 2 етапи. Перший транш склав 14 тисяч гривень. Після одержання другої частини хабара у сумі 94 тисяч гривень його затримали на території Білої Церкви.

У прокуратурі зазначають, що будучи викритим "на гарячому", правоохоронець намагався втекти, проте його затримали.

 

"На даний час триває огляд місця події. Проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч .3 ст. 368 КК України", – резюмують у прокуратурі.

Українська правда
Теми: хабарКиївська областьполіціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
хабар
Підозрювану нардепку Марченко виключили з партії "Слуга народу"
"Хабар через паркан": у "Слузі народу" пояснили, як реагуватимуть на справу Марченко
Хабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: